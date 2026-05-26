Nach Alaba-Abschied: Kumpel verlängert bei Real

Während sich David Alaba aus Madrid verabschiedet, steht Antonio Rüdiger vor einer Vertragsverlängerung bei Real: Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich Rüdiger und die „Königlichen“ mündlich auf einen neuen Vertrag bis Juni 2027 geeinigt.
Dem Bericht zufolge soll der Innenverteidiger ein Angebot des Klubs bereits akzeptiert haben und den Vertrag in Kürze unterschreiben. Eine Mega-Offerte aus Saudi-Arabien lehnte er laut „Bild“-Infos ab.
Rüdiger spielt seit 2022 bei Real Madrid und hat seitdem mit dem Verein die Champions League, die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal je einmal gewonnen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er wegen mehrerer Verletzungen nur 26 Spiele in allen Wettbewerben.
Kritik an aggressiver Spielweise
Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Rüdiger für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in seinen 26-Mann-Kader berufen. Wegen seiner aggressiven Spielweise stand der Verteidiger in den vergangenen Monaten immer wieder in der öffentlichen Kritik.
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