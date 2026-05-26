Nach Alaba-Abschied: Kumpel verlängert bei Real

Kritik an aggressiver Spielweise

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Rüdiger für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in seinen 26-Mann-Kader berufen. Wegen seiner aggressiven Spielweise stand der Verteidiger in den vergangenen Monaten immer wieder in der öffentlichen Kritik.