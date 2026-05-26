Jennifer Lopez sorgt im Bikini für Schnappatmung

Jennifer Lopez hat zum US-Memorial-Day die Seele baumeln lassen – und ihre Fans in Ekstase gebracht. Der Grund: Die 56-Jährige präsentierte im weißen Bikini nicht nur ihre Traumkurven, sondern auch ihre unglaublich gestählten Bauchmuskeln!
Während hierzulande am langen Pfingstwochenende die Badesaison eröffnet wurde, genoss Jennifer Lopez am Montag zum Memorial Day das schöne Wetter mit ihren Freunden und der Familie – und schwänzte frech die American Music Awards.
Fans jubeln über „Göttin“ J.Lo
Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin gleich mehrere Fotos und kurze Videos ihrer coolen Party. Doch vor allem ein Schnappschuss sorgt bei den Fans für regelrechte Schnappatmung: Zu sehen ist die Pop-Diva im knappen, weißen Bikini am Rand ihres Pools. Und wow, diese Bauchmuskeln!
Klicken Sie sich hier durch J.Los Bildergalerie, in der sich der aufregende Bikini-Schnappschuss versteckt:
Dass sich die Fans bei diesem Bild, aber auch weiteren Bikini-Aufnahmen von J.Lo mit Komplimenten überschlagen, versteht sich fast von selbst. „Du schaffst es, einfache Momente magisch aussehen zu lassen“, schrieb ein Anhänger neben der Bildergalerie.
Ein anderer seufzte „Oh mein Gott, du bist so schön“, während noch einer Jennifer Lopez zur „Göttin“ erklärte. Außerdem fluteten die Fans J.Los Kommentarspalte mit zahlreichen Herzchen-Emojis.
Ohne Fleiß kein Preis
Dass La Lopez top in Form ist, ist längst kein Geheimnis. Immer wieder zeigt sich die 56-Jährige in knappen Looks auf der Bühne oder auf Instagram.
Doch ohne Fleiß kein Preis: Denn während andere Stars zuletzt gerne auf Abnehmspritzen setzten, um in Form zu bleiben, schindet sich die sexy Latina regelmäßig im Gym beim regelmäßigen Krafttraining.
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