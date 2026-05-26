Jennifer Lopez sorgt im Bikini für Schnappatmung

Fans jubeln über „Göttin“ J.Lo

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin gleich mehrere Fotos und kurze Videos ihrer coolen Party. Doch vor allem ein Schnappschuss sorgt bei den Fans für regelrechte Schnappatmung: Zu sehen ist die Pop-Diva im knappen, weißen Bikini am Rand ihres Pools. Und wow, diese Bauchmuskeln!