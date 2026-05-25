Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreicher tot

Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“

Ausland
25.05.2026 13:19
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Es hätte ein traumhafter Urlaub werden sollen – doch der Trip nach Indonesien endete für zwei Österreicher tödlich. Astrid (57) und Jürgen P. (55) stürzten während eines Ausflugs zu Tode, als die Holzplanken einer Hängebrücke nachgaben. 

0 Kommentare

Am Sonntagvormittag war das Ehepaar aus dem Großraum Wien auf der Route zu dem bei Touristen beliebten Cunca-Wulang-Wasserfall auf der Insel Flores angekommen. Auf dem Weg dorthin war eine Hängebrücke zu überqueren. 

„Sie lachten noch in die Kamera“
Das Paar habe noch gelacht, schildert der geschockte Tourguide, der die Szene mit ansehen musste, den Vorfall. Sie hatten ihn gebeten, ein Video zu machen. „Sie lächelten in die Kamera, als sie zehn Meter gegangen waren, hörte ich plötzlich ein sehr lautes Geräusch von brechendem Holz, wie von einem herabfallenden großen Ast.“ Die Holzplanken der Brücke seien binnen Sekunden gebrochen. 

Die Eheleute stürzten rund 20 Meter in die Tiefe auf Steine am Flussufer. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Tourguide lief sofort zurück, um die Rettungskette in Gang zu setzen. Die Bergung der Leichen gestaltete sich allerdings durchaus schwierig aufgrund des steilen Geländes und der rutschigen Felsen.

Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben.
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben.(Bild: Basarnas Maumere Doc. )
Einsatzkräfte am Ort der Tragödie bargen die Toten vom Flussufer.
Einsatzkräfte am Ort der Tragödie bargen die Toten vom Flussufer.(Bild: inp.polri.go.id)

Polizei begann Ermittlungen
Die Brücke wurde inzwischen bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei führt Ermittlungen durch, teilte Christian Kadang, Chef der West Manggarai Police mit: „Unsere Priorität liegt nun darin, Beweise zu sichern und den Vorfall aufzuklären.“ Auch die zuständige Tourismusbehörde stehe im Fokus. Die Verstorbenen wurden ins Komodo Regional Hospital in Labuan Bajo gebracht, berichtet die „Hey Bali Times“. Auch das österreichische Außenministerium bestätigte am Montagvormittag den Tod des Paares.

Hängebrücken in abgelegenen Gebieten Indonesiens sind beliebte Fotomotive, doch sie werden vielerorts nicht regelmäßig überprüft. Die Holzkonstruktionen sind angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit im Dschungel oft witterungsbedingt porös. 

Lesen Sie auch:
Einsatzkräfte am Ort der Tragödie
Drama in Indonesien
Hängebrücke stürzt ein: Zwei Österreicher sterben
25.05.2026

Immer wieder tödliche Touristen-Unglücke
Tödliche Unglücke an abgelegenen Naturattraktionen sind in Indonesien keine Seltenheit. Schwieriges Gelände, teils veraltete Infrastruktur und lange Rettungswege erschweren Einsätze in vielen Regionen des weltgrößten Inselstaates. Erst im Dezember waren vier Mitglieder einer sechsköpfigen spanischen Familie ums Leben gekommen, als ihr Boot vor Flores kenterte. Im vergangenen Juni war eine Brasilianerin am Vulkan Rinjani auf der indonesischen Insel Lombok in den Tod gestürzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
25.05.2026 13:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
IndonesienWien
Polizei
UrlaubInselKamera
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf