Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“

Polizei begann Ermittlungen

Die Brücke wurde inzwischen bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei führt Ermittlungen durch, teilte Christian Kadang, Chef der West Manggarai Police mit: „Unsere Priorität liegt nun darin, Beweise zu sichern und den Vorfall aufzuklären.“ Auch die zuständige Tourismusbehörde stehe im Fokus. Die Verstorbenen wurden ins Komodo Regional Hospital in Labuan Bajo gebracht, berichtet die „Hey Bali Times“. Auch das österreichische Außenministerium bestätigte am Montagvormittag den Tod des Paares.

Hängebrücken in abgelegenen Gebieten Indonesiens sind beliebte Fotomotive, doch sie werden vielerorts nicht regelmäßig überprüft. Die Holzkonstruktionen sind angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit im Dschungel oft witterungsbedingt porös.