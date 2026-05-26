Ablehnung gegen neue Paketsteuer wird immer größer

Rechnungshof sieht Risiken bei Finanzierung

Bereits zuvor hatte der Rechnungshof auf mehrere Problembereiche hingewiesen. Die geplante Paketabgabe soll unter anderem zur Gegenfinanzierung einer Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel dienen. Genau diesen Zusammenhang bewertet der Rechnungshof kritisch, da die Gegenfinanzierung nur teilweise gelingen könnte und dadurch ein Risiko für zusätzliche Staatsverschuldung entstehe. Zudem werde mit erhöhtem Verwaltungs- und Kontrollaufwand für die Finanzverwaltung gerechnet.