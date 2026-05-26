„Tutto Gas“-Einsatz: „Wie Kirchtag – nur extremer“

Beamte als beliebtes Fotomotiv

Was vor allem an der Aufstockung der Privat-Securitys lag, die vor Hotels und Bars stationiert waren. Und diesmal hart durchgegriffen haben. Polizei-Inspektorin Rebecca von der Fremdenpolizei Villach feierte ihr „Tutto Gas“-Debut. Geschockt war die junge Beamtin allerdings nicht: „Mir ist ja schon im Vorfeld viel berichtet worden. Außerdem bin ich ja auch den Villacher Kirchtag gewohnt. Und im Prinzip ist es von den Herausforderungen das Gleiche – nur eben eine Stufe extremer“, erklärt die junge Polizistin. Die auch im nächsten Jahr wieder gerne mit an Bord wäre, würde sie gefragt werden.