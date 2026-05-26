Nur noch drei Teams kämpfen jetzt um den Aufstieg

Was für ein Aufstiegskrimi in der Unterliga Ost! Tabellenführer Launsdorf sah gegen Verfolger St. Michael/Lavanttal schon wie der sichere Sieger aus, ehe Lorenz Opressnig in der 96. Minute den umjubelten 1:1-Ausgleich erzielte. Damit bleibt der Kampf um Meistertitel und Aufstieg völlig offen.
Der große Schritt Richtung Kärntner Liga war für Launsdorf bereits zum Greifen nah. Vor heimischem Publikum entwickelte sich gegen Verfolger St. Michael/Lavanttal das erwartet intensive Spitzenspiel – mit reichlich Dramatik bis tief in die Nachspielzeit. Die erste strittige Szene ließ nicht lange auf sich warten: In der 23. Minute brachte St.-Michael-Verteidiger Matthias De Monte Launsdorfs Marko Mrsic im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Emil Ristoskov zeigte sofort auf den Punkt. Kapitän Fabian Gangl übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 24. Minute souverän zur 1:0-Führung.
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