Allergie durch Milben: Das können Betroffene tun

Sie sind unsichtbar, leben mitten in unserem Bett und werden auch „Hautfresser“ genannt. Klingt gruselig? Ist es für viele Betroffene auch. Hausstaubmilben zählen – gleich nach Pollen – zu den häufigsten Allergieauslösern. Der Unterschied: sie haben keine Saison. Die Beschwerden wie Niesen, verstopfte Nase oder Atemnot treten das ganze Jahr über auf.

Daniel Blagojevic ist ärztlicher Direktor des Allergieambulatoriums Rennweg und bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast. Er klärt zum Thema Milbenallergie auf.