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USA beschießen Schiffe und Raketenanlagen im Iran

Außenpolitik
26.05.2026 06:31
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen.
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen.(Bild: Krone-Collage/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI, x.com/Partisangirl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Dienstag haben die USA großangelegte Luftangriffe auf den Iran geflogen. Im Fokus stand besonders das Gebiet um die Straße von Hormuz. Aber auch Raketenanlagen sollen getroffen worden sein. Diese jüngste Eskalation dürfte die Verhandlungsbemühungen rund um eine dauernde Waffenruhe wieder zunichtemachen. Auch die Börsen reagierten bereits. 

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Laut eigener Aussage griffen die USA bei der jüngsten Offensive vornehmlich Raketenstellungen im Iran an. Außerdem seien iranische Schiffe attackiert worden, die im Bereich der Straße von Hormuz Minen legen wollten, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando CENTCOM.

USA: „Halten uns derzeit zurück“
Dieses betonte zugleich, dass sich die US-Streitkräfte angesichts der geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg derzeit „zurückhalten“. Bei den Luftangriffen habe es sich um „Selbstverteidigungsmaßnahmen“ gehandelt, sagte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

Dieses Video soll ein getroffenes, iranisches Kriegsschiff zeigen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. 

Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Straße von Hormuz mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele.

  Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormuz schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an.

Ölpreise steigen bereits
Nach optimistischen Aussagen hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran aber wieder gedämpft: In seinem Onlinedienst Truth Social schloss er eine „übereilte“ Übereinkunft aus. Unterdessen stiegen am Dienstag die Ölpreise, da der Optimismus der Anleger hinsichtlich eines bevorstehenden Friedensabkommens durch die aktuellen US-Luftangriffe gedämpft wurde.

Rubio hält Einigung weiter für möglich
US-Außenminister Marco Rubio hält trotz der jüngsten Angriffe seines Landes auf den Iran ein Abkommen mit Teheran über ein Ende des Krieges weiterhin für möglich. Bei einem Besuch in Indien verwies Rubio am Dienstag auf die im Laufe des Tages geplanten Verhandlungen in Katar. „Wir werden sehen, ob es dabei Fortschritte gibt.“

US-Außenminister Marco Rubio glaubt weiterhin an erfolgreiche Verhandlungen.
US-Außenminister Marco Rubio glaubt weiterhin an erfolgreiche Verhandlungen.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Zu einem möglichen Abkommen mit Teheran und den geplanten Verhandlungen in Katar sagte Rubio vor Journalisten: „Es gibt viel Hin und Her bezüglich bestimmter Formulierungen (...), deshalb wird es wohl noch ein paar Tage dauern.“ US-Präsident Donald Trump habe „den Wunsch geäußert, eine Einigung zu erzielen“, fügte Rubio in Jaipur hinzu. „Er wird entweder einen guten Deal abschließen – oder gar keinen.“

Zugleich forderte Rubio von Teheran erneut die Öffnung der Straße von Hormuz: „Sie wird am Ende offen sein – auf die eine oder andere Weise.“ Das iranische Vorgehen in der für die Weltwirtschaft wichtigen Meerenge sei „rechtswidrig und illegal – es ist für die Welt untragbar und nicht akzeptabel“.

Trump kündigt Zerstörung von iranischem Uran an
Trump kündigte unterdessen an, dass angereichertes iranisches Uran zerstört werden soll. Dies solle in den Vereinigten Staaten oder an einem anderen Ort geschehen. Entweder es werde „sofort“ an die USA übergeben, um in die Vereinigten Staaten gebracht und dort zerstört zu werden, oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, meinte Trump. Dabei verwies er auf die „Atomenergie-Kommission“. Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA mit Sitz in Wien meint.

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Offen blieb auch, ob Trump einen aktuellen Stand aus Verhandlungen rund um ein mögliches Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs widerspiegelte – also ob es bisher nur eine Forderung ist, die die US-Regierung in den Gesprächen erhebt, oder ob das ein bereits vereinbarter Bestandteil des Deals sein könnte. Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass ein Rahmenabkommen „weitgehend“ ausgehandelt worden sei.

Israel und die USA waren am 28. Februar gemeinsam gegen den Iran in den Krieg gezogen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte am Sonntag mit, bei einem Telefongespräch mit Trump am Vorabend seien sich beide einig gewesen, „dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran die nukleare Gefahr beseitigen muss“. Dies bedeute, dass die iranischen Anlagen zur Urananreicherung abgebaut und die Bestände an hochangereichertem Uran aus dem Land entfernt werden müssten.

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