Warum Frauen gesundheitlich oft am Limit sind

Frauen leben im Schnitt länger als Männer – aber sie verbringen auch mehr Jahre in schlechter Gesundheit. Krankheiten zeigen bei ihnen oft andere Symptome, Medikamente wirken anders, und trotzdem wurde Medizin lange vor allem am männlichen Körper erforscht. Genau hier setzt die Genderforschung an. Wie können also Frauen gesünder ihr Leben verbringen und altern? Bei Larissa Putz sind Kristina Hametner und Teresa Novotny zu Gast und sprechen über das Thema Frauengesundheit.