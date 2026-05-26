Brenner-Demo: Behörde auf Ansturm vorbereitet

Er bekomme täglich Hunderte Mails aus ganz Europa, berichtete der Initiator, der Grieser Bürgermeister Karl Mühlsteiger. Die Bezirkshauptmannschaft hat strenge Auflagen für die Durchführung erlassen (siehe Interview unten).

Fülle von Reaktionen der Parteien

Mehr Solidarität, eine gemeinsame Transitpolitik und „endlich Taten statt Ankündigungen“, dazu riefen die grünen Landtagsabgeordneten Gebi Mair (Tirol) und Madeleine Rohrer (Südtirol) am Brenner auf. „Deswegen unterstützen wir auch die Autobahnblockade kommenden Samstag und werden selbst anwesend sein. Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen entlang der Transitroute endlich gehört werden wollen“, so die zwei Grün-Politiker. Sie fragen sich aber auch, wo denn die Euregio beim Thema Transit sei.