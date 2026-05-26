„Künstliche Intelligenz (KI) benachteiligt Frauen“

Künstliche Intelligenz (KI) entscheidet immer öfter über Jobs und „schleimt“ sich als beste Freundin ein. Ja: „KI benachteiligt uns Frauen“, ist Roboterpsychologin Martina Mara überzeugt. Doch die Augen schließen und technologische Entwicklung ignorieren bringt uns Frauen gar nicht weiter, sondern: „Wir alle sollten beim Thema ‘KI‘ mitreden!“