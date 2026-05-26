„Künstliche Intelligenz (KI) benachteiligt Frauen“

Künstliche Intelligenz (KI) entscheidet immer öfter über Jobs und „schleimt“ sich als beste Freundin ein. Ja: „KI benachteiligt uns Frauen“, ist Roboterpsychologin Martina Mara überzeugt. Doch die Augen schließen und technologische Entwicklung ignorieren bringt uns Frauen gar nicht weiter, sondern: „Wir alle sollten beim Thema ‘KI‘ mitreden!“
„Lasst euch nicht einreden, dass Künstliche Intelligenz (KI) nur etwas für junge Männer ist“, warnt Martina Mara alle Frauen. „Egal, wie alt man ist – man sollte sich mit KI beschäftigen.“
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