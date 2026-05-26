Etappe 16! Kann Gall Topfavorit Vingegaard ärgern?

Podiumsplatz absichern als Priorität

Hinter sich ortet der Osttiroler durch das Red-Bull-Duo Jai Hindley und Giulio Pellizzari die größte Gefahr. „Es sieht auf dem Papier gut aus, aber die Abstände sind relativ knapp, und wir haben noch eine sehr schwere Woche vor uns. Es ist nicht so, dass mein Podium abgesichert ist“, sagte Gall. Außerdem könne man Überraschungen nicht ausschließen. „Wir sind in der dritten Woche, alles ist unvorhersehbarer und etwas schwieriger zu kontrollieren.“ Den Kampf um die Podestplätze wird Gall bei erwarteten Hitzetagen über weite Strecken mit seinem Landsmann Mühlberger bestreiten, der bisher eine verlässliche Hilfe für ihn war. „Es ist schon etwas Spezielles ihn nicht nur als extrem wertvollen und starken Helfer, sondern auch als guten Freund und Zimmerkollegen an meiner Seite zu haben“, sagte der 28-Jährige.