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Beim Abgasskandal blickt niemand mehr recht durch

Oberösterreich
26.05.2026 09:00
Der VW-Konzern wollte – laut eigenen Angaben – mit dem Zugeständnis die Gerichte entlasten.
Der VW-Konzern wollte – laut eigenen Angaben – mit dem Zugeständnis die Gerichte entlasten.(Bild: Christoph Hardt)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Nachdem der Volkswagen-Konzern unzulässige Abschaltvorrichtungen zugestanden hatte, verneint man das am Bezirksgericht Traun. Das sorgt nun für ziemliche Verwirrung. 

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Der Abgasskandal, bei dem – wie mehrfach berichtet – Autobauer in ihre Dieselfahrzeuge Vorrichtungen eingebaut hatten, um am Prüfstand bessere Abgaswerte zu erzielen, geht in die nächste Runde. Dieses Mal am Bezirksgericht Traun. Und schön langsam blickt vermutlich niemand mehr durch.

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