Beim Abgasskandal blickt niemand mehr recht durch

Der Abgasskandal, bei dem – wie mehrfach berichtet – Autobauer in ihre Dieselfahrzeuge Vorrichtungen eingebaut hatten, um am Prüfstand bessere Abgaswerte zu erzielen, geht in die nächste Runde. Dieses Mal am Bezirksgericht Traun. Und schön langsam blickt vermutlich niemand mehr durch.