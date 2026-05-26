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So klein, so laut: Dyson HushJet Mini Cool im Test

Digital
26.05.2026 15:20
Verspricht Abkühlung, wo immer sie benötigt wird: Dysons HushJet Mini Cool Ventilator
Verspricht Abkühlung, wo immer sie benötigt wird: Dysons HushJet Mini Cool Ventilator(Bild: Krone KREATIV/Dyson)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Sommer naht – und damit auch die Zeit, in der wir uns unterwegs in U-Bahn und Co. nach Abkühlung sehnen. Dyson trägt dem Rechnung und bringt mit seinem „HushJet Mini Cool“ einen mobilen Ventilator auf den Markt. Ob der Kleine auch Großes zu leisten vermag und in welchem Punkt er nicht hält, was der Hersteller verspricht, erfahren Sie in unserem Test.

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Vor allem in asiatischen Gefilden mit ihrem feucht-warmen Klima gehören Mini-Ventilatoren bereits seit Jahren zur Grundausstattung der lokalen Bevölkerung. Mit weltweit steigenden Temperaturen sieht Dyson nun offenbar seine Chance gekommen, bislang in Sachen mobiler Abkühlung noch unerschlossene Märkte zu erobern. Ob dies mit dem HushJet Mini Cool gelingt, ist nach unserem Test allerdings fraglich.

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