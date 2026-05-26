So klein, so laut: Dyson HushJet Mini Cool im Test

Der Sommer naht – und damit auch die Zeit, in der wir uns unterwegs in U-Bahn und Co. nach Abkühlung sehnen. Dyson trägt dem Rechnung und bringt mit seinem „HushJet Mini Cool“ einen mobilen Ventilator auf den Markt. Ob der Kleine auch Großes zu leisten vermag und in welchem Punkt er nicht hält, was der Hersteller verspricht, erfahren Sie in unserem Test.