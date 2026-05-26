Ofner gegen Darderi – heute LIVE

Abendessen stets in der Stadt

Grand Slams können Ofner pushen, er fühlt sich in Paris auch immer pudelwohl. Zumal er seit einigen Wochen wieder seinen Freund Steve Rettl als Touring Coach an seiner Seite hat. Das Programm der beiden, wenn das Training etwas anderes zulässt. „Wir machen nicht viel, aber am Abend gehen wir immer in die Stadt essen, das ist uns wichtig und eine schöne Abwechslung“, erklärt Ofner, warum das bei dem Gespann schon immer Routine war.