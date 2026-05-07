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Brisantes Pool-Urteil

Liegen immer belegt? So gibt es Reisegeld zurück

Freizeit
07.05.2026 14:10
Justitia hat gesprochen: Es kann ein Recht auf die Liege geben!
Justitia hat gesprochen: Es kann ein Recht auf die Liege geben!(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (2)/schemev, Christian Colista)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Porträt von Tiroler Krone
Von Peter Wiesmeyer und Tiroler Krone

Da legst di nieder! Weil die Liegen am Hotelpool immer belegt bzw. „reserviert“ waren, erhält ein deutscher Urlauber einen Teil seiner Reisekosten zurück. Ein Präzedenzfall auch für leidgeprüfte Österreicher? Ein Anwalt hat Antworten.

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Sie sind der Albtraum vieler Urlauber: Unzählige andere Urlauber, die sich kurz nach Sonnenaufgang auf die (meist zu wenigen) Poolliegen stürzen, diese vor dem Gang zum Frühstücksbuffet mittels Handtuch „reservieren“ und dann den ganzen Tag unter Beschlag nehmen – oft ohne sich je am Platz blicken zu lassen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Reiseleben, Langschläfer gehen prinzipiell leer aus. Das kann man zähneknirschend hinnehmen – oder eben nicht ... 

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