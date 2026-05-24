Paragleiterin kracht in Kleinflugzeug – überlebt!

Notlandung auf einer Forststraße

Der Pilot des Motorflugzeugs, der vom Glemmtal in Richtung Zell am See flog, konnte die Maschine am Flughafen Zell am See sicher landen. Er war von dort aus zu dem Rundflug gestartet. Der Gleitschirmpilotin war eine sichere Notlandung auf einer Forststraße gelungen. Anschließend wurde sie vom Team des Polizeihubschraubers „Libelle Oskar“ aufgenommen und zum Flughafen Zell am See geflogen.