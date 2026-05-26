Schulbus kracht mit Zug zusammen: Mehrere Tote!

Laut dem TV-Sender VRT befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf der beschrankten Eisenbahnkreuzung in Buggenhout, der sich kurz nach 8 Uhr morgens ereignet hatte, sieben Schüler und der Chauffeur im Inneren des Kleintransporters. Behördenangaben zufolge soll es mehrere Tote geben. Nähere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.