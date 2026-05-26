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Unglück in Belgien

Schulbus kracht mit Zug zusammen: Mehrere Tote!

Ausland
26.05.2026 11:17
Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nähe eines Bahnhofs, der Zug hatte bereits ein ...
Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nähe eines Bahnhofs, der Zug hatte bereits ein Bremsmanöver eingeleitet.(Bild: APA/AFP/BELGA/DIRK WAEM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einem schweren Unglück ist es Montagmorgen in Belgien gekommen. An einer Eisenbahnkreuzung ist ein Kleintransporter, der für Schülertransporte genützt wurde, von einem Passagierzug gerammt worden. Medienberichten zufolge gibt es mehrere Tote.

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Laut dem TV-Sender VRT befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf der beschrankten Eisenbahnkreuzung in Buggenhout, der sich kurz nach 8 Uhr morgens ereignet hatte, sieben Schüler und der Chauffeur im Inneren des Kleintransporters. Behördenangaben zufolge soll es mehrere Tote geben. Nähere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nähe eines Bahnhofs, der Zug hatte bereits ein ...
Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nähe eines Bahnhofs, der Zug hatte bereits ein Bremsnaöver eingeleitet.(Bild: APA/AFP/BELGA/DIRK WAEM)
(Bild: AP/Koen Baten)

Auch ist unbekannt, wie es zum folgenschweren Crash gekommen ist. Der Bahnübergang befindet sich rund einen Kilometer vom Bahnhof der Stadt entfernt, der Passagierzug hatte den Angaben zufolge bereits ein Bremsmanöver eingeleitet. Dem Vernehmen nach waren die Ampeln auf Rot geschaltet und die Schranken unten.

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