Im Transfer-Teich fischen jetzt auch andere

Dafür laufen die Planungen seit längerem. Und da haben auch Rauch und die sportlichen Verantwortlichen gemerkt, dass Wacker immer noch eine Nummer in Österreich ist. „Eine attraktive Adresse.“ Nur: In den „Unterhaus-Jahren“ war jeder Spieler bei einer Innsbrucker Anfrage dankbar – aber nun „fischen auch andere Klubs im Transfer-Teich“ mit.