Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter

Der Wohnpark Alt Erlaa ist eines der bekanntesten Wohnobjekte der Stadt. Auf rund 240.000 Quadratmetern finden sich mehr als 3000 Wohnungen. Zum 50. Geburtstag startete eines der größten thermischen Sanierungsprojekte des Landes. Rund 24.000 Fenster und Loggiatüren werden in den Blöcken A, B und C getauscht, 3182 Wohneinheiten werden saniert, hinzu kommen umfassende Fassadendämmungen. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch nicht für alle Mieter.