Heydrich: Nazi-Attentat wie aus Hollywood-Thriller

Es war der einzige erfolgreiche Mordanschlag auf einen führenden NS-Funktionär: das Attentat auf Reinhard Heydrich am 27. Mai 1942 in Prag. Mutige Agenten, ein Nazi-Schlächter ohne Skrupel, Verrat in den eigenen Reihen, ein blutiger Showdown in einer Kirche - die Geschichte der „Operation Anthropoid“ klingt wie direkt einem Hollywood-Film entsprungen. Die „Krone“ war auf Spurensuche in der tschechischen Hauptstadt.