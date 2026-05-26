19-jährige Wienerin nach Straßenrennen angeklagt

Passant überlebte nur knapp

Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau jedoch genau das vor: Bei einem Straßenrennen mit einem Audi-Fahrer soll sie in ihrem weißen BMW einen Fußgänger (37) gerammt und schwer verletzt haben. „Er hatte großes Glück, wenn man sich das Verletzungsbild so anschaut“, hält die Richterin den damals kritischen Zustand des Opfers fest – der auch leicht tödlich hätte enden können. Die Wienerin sitzt gefasst vor ihr und beteuert: „Es war kein Autorennen.“