Trendgetränk Matcha schneidet im Test gut ab

Die meisten Matchapulver schnitten im Test aber besser ab. Die Bio-Produkte waren insgesamt geringer mit den Schwermetallen Aluminium und Blei belastet. Zudem wurden keine oder nur geringe Pestizidrückstände nachgewiesen, die etwa durch Abdrift von benachbarten konventionellen Teefeldern in die Produkte gelangt sein könnten. „Teepflanzen können Schwermetalle aus Boden und Wasser aufnehmen und in den Blättern speichern. Sowohl Blei als auch Aluminium haben ungünstige Effekte auf die Gesundheit. Für Blei gibt es keine unbedenkliche Aufnahmemenge“, sagte VKI-Ernährungswissenschaftlerin Teresa Bauer.