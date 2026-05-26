26-Mann-Kader, Favoritenrolle und WM-Außenseiter

Im Rahmen des „Wien Liebe Festivals“ am Wiener Rathausplatz dreht sich am Pfinstsonntag alles um die Fußball-Weltmeisterschaft. Moderator Martin Grasl analysiert mit den Experten Stefan Maierhofer, Ernst Baumeister und Hans Niessl den ÖFB-Kader. Außerdem beleuchten wir die Favoritenlage und wer in Amerika überraschen könnte.