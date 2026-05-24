Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!

Es war wohl die befürchtete Ruhe vor dem Sturm – denn so verhältnismäßig ereignislos die Tage und Nächte davor waren, so heftig ging es am Samstag und in der Nacht zum Sonntag bei „Tutto Gas“ zu. Schon nachmittags sorgte ein tragischer Vorfall für Erschütterung: Ein Partygast aus Österreich stürzte laut „Krone“-Infos bei einem Supermarkt von einer Rampe. In die Tiefe der Tiefgaragen-Einfahrt. Das Opfer erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass es per Hubschrauber ins Spital nach Udine geflogen wurde.