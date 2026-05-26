Shannon Elizabeth heizt Fans im sexy Badeanzug ein

Auf dem Zenit ihrer Karriere posierte sie Anfang der 2000er im Männermagazin „Maxim“ im Bikini. Es dauerte 20 Jahre, bis Shannon Elizabeth jetzt erneut öffentlich in sexy Badebekleidung posierte.
Die „American Pie“-Schönheit zeigte sich in zwei verschiedenen Badeanzügen beim Strandurlaub auf der Insel Mauritius.
„Einfach Next Level“
Dazu schrieb die 52-Jährige: „Ein Tag im Shangri-La Le Touessrok … makellos weiße Traumstrände, eine Privatinsel, die man nur per Boot erreicht, und ein märchenhafter Lunch direkt am Meer im Coco’s Beach House. Dieser Ort ist einfach Next Level.“
Sehen Sie hier den aufreizenden Urlaubs-Gruß von Shannon Elizabeth:
Der sexy Post passt perfekt zu ihrer neuen Karriere als OnlyFans-Model.„Meine Fans stehen auf eine Weise hinter mir, wie ich es niemals erwartet hätte“, erzählte Elizabeth Anfang des Monats dem Magazin „Us Weekly“.
„Es ist schon eine Weile her – und ich wusste nicht, ob überhaupt jemand auftauchen würde oder ob es irgendwen interessiert, dass ich jetzt Content mache“, erklärte sie weiter.
„Überwältigend, bewegend, aufregend“
„Zu sehen, wie sehr mich die Fans unterstützen, war einfach überwältigend, bewegend und aufregend. Das motiviert mich, noch mehr zu machen, noch mehr zu teilen und noch mehr zurückzugeben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.