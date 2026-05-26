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20 Jahre später ...

Shannon Elizabeth heizt Fans im sexy Badeanzug ein

Society International
26.05.2026 17:00
Ex-„American Pie“-Star Shannon Elizabeth beweist, dass sie auch 20 Jahre nach ihren Fotos im ...
Ex-„American Pie“-Star Shannon Elizabeth beweist, dass sie auch 20 Jahre nach ihren Fotos im Magazin „Maxim“ im Badeanzug noch eine Hammer-Figur macht.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/shannonelizabeth)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Auf dem Zenit ihrer Karriere posierte sie Anfang der 2000er im Männermagazin „Maxim“ im Bikini. Es dauerte 20 Jahre, bis Shannon Elizabeth jetzt erneut öffentlich in sexy Badebekleidung posierte. 

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Die „American Pie“-Schönheit zeigte sich in zwei verschiedenen Badeanzügen beim Strandurlaub auf der Insel Mauritius.

„Einfach Next Level“
Dazu schrieb die 52-Jährige: „Ein Tag im Shangri-La Le Touessrok … makellos weiße Traumstrände, eine Privatinsel, die man nur per Boot erreicht, und ein märchenhafter Lunch direkt am Meer im Coco’s Beach House. Dieser Ort ist einfach Next Level.“

Sehen Sie hier den aufreizenden Urlaubs-Gruß von Shannon Elizabeth:

Der sexy Post passt perfekt zu ihrer neuen Karriere als OnlyFans-Model.„Meine Fans stehen auf eine Weise hinter mir, wie ich es niemals erwartet hätte“, erzählte Elizabeth Anfang des Monats dem Magazin „Us Weekly“.

„Es ist schon eine Weile her – und ich wusste nicht, ob überhaupt jemand auftauchen würde oder ob es irgendwen interessiert, dass ich jetzt Content mache“, erklärte sie weiter.

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„Überwältigend, bewegend, aufregend“
„Zu sehen, wie sehr mich die Fans unterstützen, war einfach überwältigend, bewegend und aufregend. Das motiviert mich, noch mehr zu machen, noch mehr zu teilen und noch mehr zurückzugeben.“

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