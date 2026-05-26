Die Bergbahnen „übernehmen“ den Gerlitzen-Gipfel

Gefühlt kein Stein bleibt dieser Tage auf dem Gerlitzen-Gipfel auf dem anderen. Schweres Gerät ist vor Ort, um an die Arbeiten an der Gipfelbahn voranzubringen. „Nach dem Ende der Wintersaison am Ostermontag wurde noch in derselben Nacht der Schnee am Gipfel weggeschoben und am nächsten Tag starteten die Abrissarbeiten“, berichtet Gerlitzen-Marketingchef Markus Ramsbacher.