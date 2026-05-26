Die Bergbahnen „übernehmen“ den Gerlitzen-Gipfel

Auf der Gerlitzen bereitet man sich auf die Sommersaison vor. Während die Arbeiten bei der neuen Gondelbahn im Zeitplan sind, werden die Bergbahnen ab heuer auch zum Gastgeber.
Gefühlt kein Stein bleibt dieser Tage auf dem Gerlitzen-Gipfel auf dem anderen. Schweres Gerät ist vor Ort, um an die Arbeiten an der Gipfelbahn voranzubringen. „Nach dem Ende der Wintersaison am Ostermontag wurde noch in derselben Nacht der Schnee am Gipfel weggeschoben und am nächsten Tag starteten die Abrissarbeiten“, berichtet Gerlitzen-Marketingchef Markus Ramsbacher.
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