Bub findet 1700 Jahre alte Statue zwischen Steinen

„Ich wollte etwas Besonderes finden“

Der achtjährige Dor Wolynitz schilderte seinen Fund schlicht: Er habe „besondere Dinge am Boden suchen wollen, die er in der Klasse zeigen könne“. Dann habe er einen „interessanten Stein mit Streifen“ entdeckt und aufgehoben. Das Objekt sei ihm ungewöhnlich erschienen, woraufhin er es einem befreundeten Archäologen seines Vaters gezeigt habe. Der Junge übergab das Fragment später der Abteilung für Nationales Kulturerbe und erhielt dafür eine Urkunde der Behörde.