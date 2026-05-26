Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus römischer Epoche

Bub findet 1700 Jahre alte Statue zwischen Steinen

Wissen
26.05.2026 16:20
Der achtjährige Dor Wolynitz mit dem über 1700 Jahre alten Fragment einer Statuette, das er im ...
Der achtjährige Dor Wolynitz mit dem über 1700 Jahre alten Fragment einer Statuette, das er im Gebiet des Ramon-Kraters gefunden hat.(Bild: Akiva Goldenhersch/Israel Antiquities Authority)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Familienausflug in die karge Landschaft des Ramon-Kraters im Süden Israels hat sich für einen achtjährigen Buben aus Rehovot zu einer überraschenden Begegnung mit der Antike entwickelt. Zwischen unscheinbaren Steinen entdeckte er ein rund 1700 Jahre altes Fragment einer antiken Statue – ein Fund, der nun Archäologen beschäftigt und die Geschichte der Region um ein weiteres Puzzlestück ergänzt.

0 Kommentare

Das nur etwa sechs mal sechs Zentimeter große Fragment zeigt einen Teil einer menschlichen Figur, die in sorgfältig ausgearbeiteten Stofffalten eines Mantels dargestellt ist. Nach Angaben der israelischen Altertumsbehörde (Israel Antiquities Authority) handelt es sich um ein hochwertig gearbeitetes Stück aus der römischen Zeit.

„Ich wollte etwas Besonderes finden“
Der achtjährige Dor Wolynitz schilderte seinen Fund schlicht: Er habe „besondere Dinge am Boden suchen wollen, die er in der Klasse zeigen könne“. Dann habe er einen „interessanten Stein mit Streifen“ entdeckt und aufgehoben. Das Objekt sei ihm ungewöhnlich erschienen, woraufhin er es einem befreundeten Archäologen seines Vaters gezeigt habe. Der Junge übergab das Fragment später der Abteilung für Nationales Kulturerbe und erhielt dafür eine Urkunde der Behörde.

Das Fragment ist ein wichtiger Puzzlestein der Geschichte.
Das Fragment ist ein wichtiger Puzzlestein der Geschichte.(Bild: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Erst Verwechslung mit einem Fossil
Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass der Fund während eines Familienausflugs einer Reservistengruppe von Fallschirmjägern im Gebiet des Ramon-Kraters gemacht wurde. Das Stück wurde zunächst für einen möglichen Fossilfund gehalten, bevor die feinen Bearbeitungsspuren erkannt wurden.

Hinweise auf römische Handwerkskunst
Akiva Goldenhersh, Aufseher in der Einbruchspräventions-Einheit der Israel Antiquities Authority, erklärte, er habe das Objekt zunächst ebenfalls für ein Fossil gehalten. Erst die erkennbaren Falten der Gewanddarstellung hätten auf eine antike Skulptur hingewiesen.

Eine geologische Untersuchung ergab laut Behörde, dass das Fragment aus einem lokalen phosphorhaltigen Gestein besteht, das im Negev verbreitet ist. Daraus schließen Fachleute, dass das Stück vermutlich in der Region gefertigt wurde. Stilistisch ordnen Experten die Darstellung der römischen Epoche zu. Die Figur trägt demnach einen sogenannten Himation-Mantel, während ein Untergewand nicht erkennbar ist.

Götterfigur oder Mischkult?
Die hohe Qualität der Ausarbeitung deutet auf einen sehr erfahrenen Kunsthandwerker hin, zugleich bleibt die genaue Identität der dargestellten Figur unklar. In Betracht gezogen werden unter anderem der römische Gott Jupiter oder eine synkretistische Gottheit wie Zeus-Dusares, die in der Region des antiken Petra verehrt wurde.

Spur der antiken Handelsrouten
Der Ramon-Krater liegt an einer historischen Handelsroute, der sogenannten Gewürzroute, die in der Antike von großer Bedeutung war. Der Fund liefert damit weitere Hinweise auf menschliche Aktivität entlang dieser Verkehrsachse.

Lesen Sie auch:
Das Wappen der Teuffenbacher wurde aktuell im weltberühmten Abendmahlssaal in Jerusalem (Israel) ...
Jahrhunderte verborgen
Sensationsfund in Jerusalem: Steirisches Graffiti!
16.04.2025

Die israelische Altertumsbehörde betonte, dass jedes archäologische Fundstück Teil des gemeinsamen kulturellen Erbes sei und durch die Übergabe an die Behörden wissenschaftlich untersucht und erhalten werden könne. Der verantwortungsvolle Umgang des Jungen und seiner Familie werde als vorbildlich bezeichnet.

Minister lobt „Geschichte unter unseren Füßen“
Auch der israelische Kulturerbeminister Amichai Eliyahu sprach von einem Moment, der zeige, „wie viel Geschichte direkt unter unseren Füßen liegt“. Dank der Aufmerksamkeit des Kindes könne der Fund nun erhalten und wissenschaftlich ausgewertet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
26.05.2026 16:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Zeitraffer-Video
So sehr leiden die Räder von Mars-Rover „Curiosity
Buntes Naturschauspiel
Seltene Regenbogenwolke über Westjava gefilmt
Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
113.114 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
86.007 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
80.772 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1771 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
781 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
667 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Wissen
Aus römischer Epoche
Bub findet 1700 Jahre alte Statue zwischen Steinen
Verzerrtes Selbstbild
Tauchtouristen zerstören Riffe, ohne es zu merken
Antarktis-Studie:
Lange Isolation fördert Misstrauen und Konflikte
Mit CT untersucht
Mini-Oktopus vor den Galápagos-Inseln entdeckt
Wettlauf zum Mond
China schickt Astronauten für ein Jahr ins All
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf