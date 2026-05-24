Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“

Konsequenzen müssen her

Wichtig ist für den ukrainischen Staatschef nun, dass all das für Russland „nicht ohne Konsequenzen bleibt“. „Heute ist jeder auf der Welt, der nicht schweigt, der der Ukraine hilft, ein Beschützer des Lebens“, fügte er hinzu. Zahlreiche Solidaritätsbekundungen trafen ein. Kanzler Stocker schrieb auf „X“: „Russland setzt seinen brutalen Terror gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine fort. Über Nacht haben russische Drohnen und Raketen unschuldige Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Ich verurteile diese abscheulichen Angriffe auf das Schärfste! Österreich und die Europäische Union stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen jede Initiative, die zu einem gerechten, dauerhaften und nachhaltigen Frieden führt, voll und ganz.“ Selenskyj dankte Stocker dafür und teilte das Posting in seinem „X“-Account.