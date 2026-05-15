Jedes dritte Kind schleppt zu viele Kilos mit sich

Wissen ist wichtig!

Oft fehlt das notwendige Wissen darüber, wie man ausgewogen isst. „Wenn ich nicht weiß, was meinem Körper und mir guttut, wie soll ich dann bewusst essen können? Dieses Unwissen beginnt bereits bei den Jüngsten. Ernährungsbildung muss konsequenter im Alltag von Kindern und Jugendlichen integriert sein – das ist ein wertvoller Hebel für langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit“, so Fanninger.

Sie sieht die österreichischen Bildungseinrichtungen in der tragenden Rolle, der nächsten Generation Wissen zum Essen zu vermitteln. „Ernährungs- und Gesundheitsbildung ist kein ‘Nice-to-have‘, sondern eine zentrale Voraussetzung für ein langes, gutes Leben. Dass junge Menschen diese Lebenskompetenz bereits im Kindergarten oder in der Schule lernen, muss für unsere Gesellschaft absolute Priorität haben.“