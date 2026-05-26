Pizza-Gigant Domino’s macht alle Filialen dicht

Die US-Kette hat überraschend die Schließung aller Restaurants in Österreich angekündigt. Fans der Pizza müssen schnell sein – denn bereits ab Juni bleiben die Öfen kalt ...
Nach knapp neun Jahren ist Schluss, teilte der amerikanische Pizza-Gigant Domino's am Dienstag mit. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass alle Pizzen aufgegessen wurden“, heißt es in dem Schreiben, das an „Fans“ der US-Kette gerichtet wurde.
Das Pizza-Imperium macht mit 31. Mai 2026 alle zehn Filialen in Wien endgültig dicht. „Bis dahin sind wir weiterhin wie gewohnt für euch da. Danke für eure Unterstützung, eure Bestellungen und all die gemeinsamen Pizza-Momente in den letzten Jahren“, heißt es weiter.
Die Erfolge blieben aus
Der Markteintritt erfolgte im November 2017 mit großen Ambitionen. Die erste Filiale eröffnete in Wien-Floridsdorf auf der Angerer Straße, betrieben vom lokalen Franchise-Partner Daufood Austria GmbH.
In den Folgejahren expandierte die Kette auf insgesamt zehn Standorte, unter anderem in Favoriten und am Kagraner Platz, beschränkte sich dabei aber ausschließlich auf die Bundeshauptstadt.
Doch die Erfolge blieben offenbar aus – selbst eine tägliche „Happy Hour“ reichte nicht aus, um sich dauerhaft etablieren zu können. Auf eine Ausweitung in andere Bundesländer ist verzichtet worden, was bereits auf geschäftliche Schwierigkeiten hindeutete.
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