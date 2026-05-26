„Ich rede nicht viel“: Hingucker bei French Open

Ich glaube, das ist der spaßige Teil

„Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen“, hatte die 28-Jährige kurz vor Turnierstart gesagt: „Ich glaube, das ist der spaßige Teil. Ich finde, das ist im Tennis ein bisschen verloren gegangen.“ Sie selbst habe in ihrer Kindheit immer gerne die Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus angeschaut.