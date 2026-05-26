„Ich rede nicht viel“: Hingucker bei French Open

Mit einem sehr außergewöhnlichen Look hat Naomi Osaka einmal mehr für Aufsehen gesorgt: Japans Tennisstar erschien am Dienstag zu ihrem Auftaktmatch bei den French Open gegen die Deutsche Laura Siegemund in einem Glitzer-Outfit.
Als die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ihr Gewand mit dem langen Schleier auszog und ihr ebenfalls glitzerndes Matchdress präsentierte, gab es Jubel auf dem Court Suzanne-Lenglen.
Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind.
Ich glaube, das ist der spaßige Teil
„Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen“, hatte die 28-Jährige kurz vor Turnierstart gesagt: „Ich glaube, das ist der spaßige Teil. Ich finde, das ist im Tennis ein bisschen verloren gegangen.“ Sie selbst habe in ihrer Kindheit immer gerne die Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus angeschaut.
Zum Sportlichen: Das Erstrundenspiel gegen Laura Siegemund entschied Osaka mit 6:3 und 7:6(3) für sich. In der nächsten Runde wartet nun die Kroatin Donna Vekic.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.