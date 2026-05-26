So werden Pflegezentren jetzt zu Energie-Pionieren

„Stark und unabhängig mit der Samariterkraft“

Um den stetig wachsenden Strombedarf decken und energieautark und klimaneutral handeln zu können, entsteht nun mithilfe der Burgenland Energie auch eine eigene Energie-Gemeinschaft namens „Samariterkraft“. Gestartet wird im Juli mit der Region Ostösterreich. Dazu zählen zehn Standorte im Burgenland und jeweils ein Standort in Niederösterreich und der Steiermark. „Alle Gebäude, die mit PV-Anlagen ausgestattet sind, werden Strom speisen, der dann auch an anderen Standorten innerhalb der Gemeinschaft zur Verfügung steht. So wird Energie effizient verteilt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Balog, der „Strom günstig und krisensicher beziehen“ will.