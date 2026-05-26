Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-WM im Ticker

Österreich gegen die USA ab 16.20 Uhr LIVE

Eishockey
26.05.2026 04:50
Bernd Wolf (li.)
Bernd Wolf (li.)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Porträt von Christian Reichel
Von krone Sport und Christian Reichel

Siebtes Gruppenspiel bei der Eishockey-WM: Heute matchen sich Österreich und die USA um ein Viertelfinalticket. Wir berichten live ab 16.20 Uhr im Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Hier die Tabelle:

Mit dem WM-Titel 2025 in Stockholm und Olympia-Gold 2026 in Mailand erlebten die USA zuletzt zwei Sternstunden – nach einer weiteren in der Schweiz sieht es vorerst nicht aus: Zum einen ist aus dem Olympia-Aufgebot nur Matthew Tkachuk mit von der Partie, fehlen viele Stars – zum anderen hat dieses Team keine Konstanz in seinen Leistungen, bereits drei Pleiten kassiert: 1:3 gegen die Schweiz, 2:6 gegen Finnland und überraschenderweise auch 2:4 gegen Lettland.

Was Österreich, das seinerseits die Letten 3:1 besiegt hatte, die Hoffnung gibt, dass es mit der Sensation klappen könnte. „Es hat den Charakter eines siebenten und alles entscheidenden Play-off-Spiels, dafür müssen wir bereit sein“, schildert Leon Wallner, der als WM-Debütant wie Vinzenz Rohrer und Benjamin Nissner in der Gruppenphase bereits bei drei Treffern hält. Während Peter Schneider und Thimo Nickl mit je vier Vorlagen Österreichs beste Assist-Geber sind.

Lesen Sie auch:
Nach 2:5-Niederlage
Teamchef Bader: „Drüben waren zwölf NHL-Spieler“
25.05.2026
Eishockey-A-WM 2026
Nix drinnen gegen Finnen! Österreich verliert 2:5
24.05.2026

Ausgangslage
Mit Schweiz und Finnland stehen in der Gruppe A bereits zwei Aufsteiger fest. Das dritte Ticket sollte sich Lettland schnappen (trifft auf Ungarn). Das vierte Ticket wird anschließend am Dienstag vergeben: Mit einem Sensations-Sieg über die USA – egal ob nach 60 oder 65 Minuten – wäre Österreich im Viertelfinale. Die USA nur bei einem Erfolg nach 60 Minuten. Denn siegen die US-Boys erst nach Verlängerung oder Penaltyschießen, gäbe es dafür nur zwei Punkte. Dann hätten sie mit Österreich und Deutschland (vorausgesetzt ein Sieg nach 60 Minuten am Montagabend gegen Großbritannien) in der Endabrechnung zehn Punkte. Dann würden die direkten Duelle unter diesen drei Teams entscheiden – hier hätten die Deutschen die Nase vorne, würden doch noch aufsteigen.

Verteidiger Clemens Unterweger verspricht: „Wir werden alles in die Waagschale werfen.“ Man sei gegen die USA „klarer Außenseiter, diese Rolle müssen wir auch so annehmen. Dennoch dürfen wir uns nicht verstecken, keinesfalls zu viel Respekt zeigen.“

Das sieht auch Österreichs Kapitän so: „Es wird kein Spiel auf Augenhöhe.“ Im Gegenteil: „Sie werden Vollgas kommen, wir werden einige Zeit in unserer defensiven Zone aushalten müssen, brauchen eine wahnsinnig gute Goalie-Leistung, müssen viele geblockte Schüsse erzielen“, führt Peter Schneider mehrere Punkte an.

Er hofft, „dass wir unseren tollen Fans hier in Zürich nochmals ein schönes Erlebnis bereiten, die beste Leistung im Turnier abrufen können. Wir werden unser Herz auf dem Eis lassen.“ Über die Einsätze der Stürmer Dominic Zwerger und Vinzenz Rohrer, die beim sonntägigen 2:5 gegen Finnland wegen leichter Blessuren (Teamchef Bader „Eine Vorsichtsmaßnahme“) vorzeitig vom Eis gingen, wird erst am Spieltag entschieden. 

Stürrmer Paul Huber meint vor dem Showdown in der Swiss Life Arena: „Das sind Matches, für die man als Sportler lebt. Dass wir uns so ein Spiel erarbeitet und erkämpft haben, zeigt, welch ein Charakter in unserer Truppe steckt.“ Natürlich sei man sich der Herkules-Aufgabe bewusst. Huber sagt aber auch: „Den Druck haben die USA, nicht wir. Wir müssen von Start weg kompakt, aggressiv und aufsässig spielen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
26.05.2026 04:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
105.315 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
78.850 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
66.529 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2017 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1760 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
810 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Eishockey
Eishockey-WM im Ticker
Österreich gegen die USA ab 16.20 Uhr LIVE
Eishockey-WM
US-Team besiegt Ungarn klar mit 7:3
NHL
Golden Knights nach drittem Sieg vor Finaleinzug
Nach 2:5-Niederlage
Teamchef Bader: „Drüben waren zwölf NHL-Spieler“
Eishockey-A-WM 2026
Nix drinnen gegen Finnen! Österreich verliert 2:5

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf