Wie viel ist den Österreichern ihr Essen wert?

Hannes Royer von „Land-schafft-Leben“: „Ins Supermarktregal wird morgen nur das nachgeschlichtet, was heute gekauft wird. Es lohnt sich, beim nächsten Einkauf einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen: Wofür will ich mein Geld ausgeben? Woher kommt das Lebensmittel? Was steckt drin? Brauche ich das wirklich? Was möchte ich mit meinem Kauf unterstützen? So treffen wir keine kleine Alltagsentscheidung, sondern eine mit tatsächlicher Wirkung für Gesundheit und Umwelt.“