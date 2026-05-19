Wie viel ist den Österreichern ihr Essen wert?

Was auf unseren Tellern landet, ist keine Nebensache. Es beeinflusst entscheidend unsere Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch für Lebensmitteleinkäufe wird hierzulande nur knapp über 11 Prozent (laut Statistik Austria) ausgegeben - weniger als in den meisten anderen EU-Ländern. Ist uns unser Essen zu wenig wert?
„Wir konsumieren jährlich etwa eineinhalb Tonnen Lebensmittel und Getränke pro Kopf. Deshalb ist es enorm wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was wir zu uns nehmen“, erklärt Land-schafft-Leben-Gründerin Maria Fanninger. Was auf den Teller kommt, beeinflusst nämlich das körperliche und psychische Wohlbefinden sowie die persönliche Leistungsfähigkeit entscheidend mit.
Gesunde Lebensmittel beugen Krankheiten vor
Welche wichtige Rolle, die Ernährung beim Thema Gesundheitsvorsorge spielt, wird im Alltag oft unterschätzt: „In Europa ist Österreich mit an der Spitze jener Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf. Jedoch liegen wir bei der Anzahl an gesunden Lebensjahren im unteren Drittel. „Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Österreich ist übergewichtig oder sogar fettleibig – und ist einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes ausgesetzt.
„Eine ausgewogene Vielfalt an Lebensmitteln bildet eine wichtige Basis für ein gutes Leben. Die eigene Ernährung zu vernachlässigen, lohnt sich nicht, sondern kommt uns im schlimmsten Fall teuer zu stehen“, betont Maria Fanninger.
Hannes Royer von „Land-schafft-Leben“: „Ins Supermarktregal wird morgen nur das nachgeschlichtet, was heute gekauft wird. Es lohnt sich, beim nächsten Einkauf einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen: Wofür will ich mein Geld ausgeben? Woher kommt das Lebensmittel? Was steckt drin? Brauche ich das wirklich? Was möchte ich mit meinem Kauf unterstützen? So treffen wir keine kleine Alltagsentscheidung, sondern eine mit tatsächlicher Wirkung für Gesundheit und Umwelt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.