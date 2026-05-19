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Wie viel ist den Österreichern ihr Essen wert?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
19.05.2026 12:00
Der Griff ins Regal sollte bewusst überlegt werden.
Der Griff ins Regal sollte bewusst überlegt werden.(Bild: © Rido)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Was auf unseren Tellern landet, ist keine Nebensache. Es beeinflusst entscheidend unsere Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch für Lebensmitteleinkäufe wird hierzulande nur knapp über 11 Prozent (laut Statistik Austria) ausgegeben - weniger als in den meisten anderen EU-Ländern. Ist uns unser Essen zu wenig wert?

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„Wir konsumieren jährlich etwa eineinhalb Tonnen Lebensmittel und Getränke pro Kopf. Deshalb ist es enorm wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was wir zu uns nehmen“erklärt Land-schafft-Leben-Gründerin Maria Fanninger. Was auf den Teller kommt, beeinflusst nämlich das körperliche und psychische Wohlbefinden sowie die persönliche Leistungsfähigkeit entscheidend mit.

Gesunde Lebensmittel beugen Krankheiten vor
Welche wichtige Rolle, die Ernährung beim Thema Gesundheitsvorsorge spielt, wird im Alltag oft unterschätzt„In Europa ist Österreich mit an der Spitze jener Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf. Jedoch liegen wir bei der Anzahl an gesunden Lebensjahren im unteren Drittel„Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Österreich ist übergewichtig oder sogar fettleibig – und ist einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes ausgesetzt.

Die Österreicher geben immer weniger Geld für Lebensmittel im Vergleich zu anderen Dingen aus.
Die Österreicher geben immer weniger Geld für Lebensmittel im Vergleich zu anderen Dingen aus.(Bild: Krone KREATIV)

„Eine ausgewogene Vielfalt an Lebensmitteln bildet eine wichtige Basis für ein gutes Leben. Die eigene Ernährung zu vernachlässigen, lohnt sich nicht, sondern kommt uns im schlimmsten Fall teuer zu stehen“, betont Maria Fanninger.

Hannes Royer von „Land-schafft-Leben“: „Ins Supermarktregal wird morgen nur das nachgeschlichtet, was heute gekauft wird. Es lohnt sich, beim nächsten Einkauf einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen: Wofür will ich mein Geld ausgeben? Woher kommt das Lebensmittel? Was steckt drin? Brauche ich das wirklich? Was möchte ich mit meinem Kauf unterstützen? So treffen wir keine kleine Alltagsentscheidung, sondern eine mit tatsächlicher  Wirkung für Gesundheit und Umwelt.“ 

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