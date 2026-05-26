Moskau baut Anlagen zur GPS-Störung in Europa aus

Die Reichweite der Störsignale ermittelte die litauische Behörde durch die Analyse von Unregelmäßigkeiten bei der Flugüberwachung. Einer Karte zufolge können die Manipulationen Estland, Lettland und Litauen sowie weite Teile Polens und Gebiete in Finnland, Schweden und Belarus erreichen. Auch die Ostsee sei betroffen. Erste, gelegentliche Vorfälle habe es seit dem NATO-Gipfel in Vilnius im Jahr 2023 gegeben, erklärte Kuliesius. Inzwischen habe Russland die Infrastruktur ausgebaut, die Störungen seien eine dauerhafte Provokation.