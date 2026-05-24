Was steckt hinter dem riesigen Hype ums Protein?

Nach dem Wechsel wird mehr Eiweiß benötigt

Mit dem Sinken des Östrogenspiegels nach der Menopause nimmt die Syntheserate von Muskelprotein bei Frauen stark ab. Dementsprechend steigt der Proteinbedarf bei intensiver sportlicher Aktivität und erreicht Werte von 2,0 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag.

Auch bei dem erhöhten Proteinbedarf von Sportlerinnen steht die Zufuhr über die Ernährung an erster Stelle. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Aminosäure Lysin, die eine zentrale Rolle bei der Proteinsynthese spielt und vor allem in Hülsenfrüchten reichlich enthalten ist.