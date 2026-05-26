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Teilsperre auf A4

Kilometerlanger Stau nach Kollision mit drei Lkw

Niederösterreich
26.05.2026 12:52
Ein schwerer Crash zwischen drei Lastwagen hat auf der A4 zu einer Teilsperre geführt. Die Folge ...
Ein schwerer Crash zwischen drei Lastwagen hat auf der A4 zu einer Teilsperre geführt. Die Folge war ein kilometerlanger Stau (Symbolbild).(Bild: APA/FRANZ NEUMAYR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schwerer Auffahrunfall mit drei Lastwagen hat Dienstagmittag auf der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich für kilometerlange Staus gesorgt. Die Autobahn ist laut ÖAMTC seit dem Crash in Richtung Wien teilweise gesperrt. Informationen über mögliche Verletzte lagen vorerst noch nicht vor.

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Zum Einsatz wurden auch der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ sowie ein Intensivtransporthubschrauber (ITH) angefordert. Die A4 musste im Bereich zwischen Fischamend und Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha gesperrt werden, teilte ÖAMTC-Sprecher Marc Römer mit.

Hunderte Getränkedosen verstreut
Der Großeinsatz auf der Höhe der Ausfahrt zum Flughafen Schwechat sorgte für massive Verkehrsbehinderungen. Der Stau reichte am Mittag mehrere Kilometer bis Fischamend zurück. Für zusätzliches Chaos sorgen laut Ö3-Verkehrsservice hunderte verstreute Getränkedosen, die nach dem schweren Unfall überall auf der Fahrbahn liegen.

Für Autofahrer lohnt sich ein großräumiges Ausweichen: Eine Umleitung ist etwa über die B9 möglich, aber auch dort stockt der Verkehr bereits.

Lkw-Lenker in Fahrzeug eingeklemmt
Die Sperre der A4 in Richtung Wien nahm laut Polizeisprecher Stefan Loidl gegen 11.50 Uhr ihren Lauf. Seinen Angaben zufolge dürfte ein Lkw-Chauffeur im Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Über Verletzte gab es vorerst keine detaillierten Informationen. 

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