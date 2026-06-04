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TikTok-Psychologie: Scrollen bis zur Fehldiagnose

Mentale Stärke & Emotionale Balance
04.06.2026 10:00
Pseudopsychologischen Urteile sind beliebt. Doch die „Küchenpsychologie“ ist irreführend.
Pseudopsychologischen Urteile sind beliebt. Doch die „Küchenpsychologie“ ist irreführend.(Bild: dikushin - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Auf TikTok und Instagram werden psychologische Begriffe zu Trends. Zwischen Selbsthilfe, Halbwissen und Diagnosen verschwimmen die Grenzen. Immer mehr junge Menschen greifen zu Selbstdiagnosen – mit riskanten Folgen. Wenn pseudopsychologische Urteile mehr zählen als professionelle Hilfe: Was macht das mit uns?

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Man liegt gemütlich auf der Couch und lässt sich durch kurze Videos treiben, bis eines seltsam vertraut wirkt: „Anzeichen für ADHS bei Erwachsenen“. Ein paar Punkte wie Konzentrationsprobleme, innere Unruhe oder Vergesslichkeit wirken vielleicht seltsam vertraut. „Trifft das auf mich zu?“, fragt man sich dann. Genau hier setzt ein psychologischer Mechanismus an, der oft unbemerkt bleibt. Doch was passiert, wenn er einmal ins Rollen kommt?

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