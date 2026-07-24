Sie haben die besten Karten im Stürmer-Poker

„Was haben wir hier für einen Stürmer gefunden?!“ Der ein oder andere brach Ende Juli 2023, als Sturm damals in der ersten Cup-Runde bei SAK Klagenfurt mit 7:2 gewann, schon in Jubelstürme aus. Neuzugang Szymon Wlodarczyk, einst von Andi Schicker an die Mur gelotst, hatte gleich dreimal eingenetzt. Der Glaube, Sturm habe mit dem Polen den nächsten Höjlund entdeckt, war kurzfristig vorhanden.