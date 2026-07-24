Sie haben die besten Karten im Stürmer-Poker

Nach der Champions-League-Quali ist für Sturm ÖFB-Cup in Seekirchen (Freitag, 20.30) angesagt. Im Europacup warf Trainer Fabio Ingolitsch zuletzt Seedy Jatta und Szymon Wlodarzcyk im Angriff in die Schlacht – Neo-Stürmer Nelson Weiper und Axel Kayombo, in der Vorbereitung top, saßen auf der Bank. Die Überlegungen von Sportchef Parensen in puncto der Einser-Angriffsreihe sind jedenfalls klar.
„Was haben wir hier für einen Stürmer gefunden?!“ Der ein oder andere brach Ende Juli 2023, als Sturm damals in der ersten Cup-Runde bei SAK Klagenfurt mit 7:2 gewann, schon in Jubelstürme aus. Neuzugang Szymon Wlodarczyk, einst von Andi Schicker an die Mur gelotst, hatte gleich dreimal eingenetzt. Der Glaube, Sturm habe mit dem Polen den nächsten Höjlund entdeckt, war kurzfristig vorhanden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.