„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die kluge Schäferhündin Octavia (6 Jahre) baut zu Bezugspersonen eine enge Bindung auf. Anfangs zeigt sie sich ein wenig zurückhaltend, fasst aber rasch Vertrauen. Mit Artgenossen kommt Octavia nicht so gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Tel.: 0732/247887.
Der stattliche Kater Burli (2 Jahre) sucht nach dem Tod seiner Besitzerin ein neues Zuhause. Er zeigt sich Menschen gegenüber sehr zugänglich und kuschelbedürftig. Kinder verunsichern ihn jedoch, weshalb er ein ruhiges Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang bevorzugt. Tel.: 0732/247887.
Das weibliche Kaninchen Elba (1 Jahr) wurde in der Linzer SolarCity gefunden und wird nun in ein artgerechtes Gehege zu einem männlichen Partnertier vermittelt. Tel.: 0732/247887.
Äußerst freundlich ist die Hündin Lucky Sabrina (8 Jahre), die nach Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen sucht. Was ein geregelter Alltag bedeutet, weiß sie leider noch nicht. Sie muss noch vieles nachholen und ihre neuen Besitzer sollten sie ohne Druck an unbekannte Situationen heranführen. Tel.: 0732/247887.
Nabla (4 Jahre) ist ein sensibler Kater, der am besten in einem ruhigen Zuhause ohne Kinder und viel Trubel aufgehoben wäre. Wenn er sich einmal an sein neues Umfeld gewohnt hat, entpuppt er sich als ein besonders liebenswerter Begleiter. Tel.: 0732/247887.
Zahlreiche Achatschnecken warten im Linzer Tierheim noch auf Abnahme in ein artgerechtes Terrarium. Diese großen Schnecken sind sehr faszinierend und werden je nach Konstellation gemeinsam oder in passende Gruppen vermittelt. Tel.: 0732/247887.
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