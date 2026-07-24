„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Äußerst freundlich ist die Hündin Lucky Sabrina (8 Jahre), die nach Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen sucht. Was ein geregelter Alltag bedeutet, weiß sie leider noch nicht. Sie muss noch vieles nachholen und ihre neuen Besitzer sollten sie ohne Druck an unbekannte Situationen heranführen. Tel.: 0732/247887.