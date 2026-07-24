Tennis: Erster Kitzbühel-Finalist steht fest

Der Franzose Quentin Halys steht im Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel. Im Halbfinal-Duell zweier in Tirol ungesetzter Tennisprofis setzte sich der 29-Jährige am Freitag gegen den Deutschen Yannick Hanfmann 6:4,7:6(2) durch. Halys hat bisher noch keinen Titel auf der Tour gewonnen. Im zweiten Halbfinale stehen einander der topgesetzte Kasache Alexander Bublik und der Argentinier Tomas Etcheverry gegenüber.