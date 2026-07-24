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Zwei-Satz-Sieg

Tennis: Erster Kitzbühel-Finalist steht fest

Tennis
24.07.2026 14:43
Quentin Halys steht im Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel.
Quentin Halys steht im Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Franzose Quentin Halys steht im Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel. Im Halbfinal-Duell zweier in Tirol ungesetzter Tennisprofis setzte sich der 29-Jährige am Freitag gegen den Deutschen Yannick Hanfmann 6:4,7:6(2) durch. Halys hat bisher noch keinen Titel auf der Tour gewonnen. Im zweiten Halbfinale stehen einander der topgesetzte Kasache Alexander Bublik und der Argentinier Tomas Etcheverry gegenüber.

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Halys stand in Kitzbühel zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale der ATP Tour. Den Sprung ins Endspiel schaffte die Nummer 83 im aktuellen Ranking davor nur in Gstaad vor zwei Jahren. In Kitzbühel hat Halys bisher noch keinen Satz abgegeben.

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Hanfmann war 2020 in der Gamsstadt im Finale sowie 2022 und 2024 ebenfalls im Halbfinale gestanden. Das Finale in Kitzbühel ist am Samstag (13.00 Uhr) angesetzt.

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