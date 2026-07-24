Australierin wird Mutter von eineiigen Vierlingen

Die Kinder entstanden aus einer natürlich empfangenen Schwangerschaft, die mit einer Wahrscheinlichkeit von „1 zu 15 Millionen“ vorkommt. Dabei teilte sich die Eizelle in vier. Als die Frau erfuhr, dass sie mit vier Babys auf einmal schwanger war, reagierte sie erst einmal geschockt. Und damit nicht genug – die Kinder sind auch noch eineiig!