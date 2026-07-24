Messer-Angreifer in Waffenverbotszone gefasst

Ein Streit am Wiener Keplerplatz ist am Donnerstag eskaliert. Ein 25-jähriger Mann suchte kurz nach dem Vorfall die Polizeiinspektion Keplergasse auf, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Angaben soll ihn ein Unbekannter zunächst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt haben.