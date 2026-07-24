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Von Opfer gefilmt

Messer-Angreifer in Waffenverbotszone gefasst

Wien
24.07.2026 14:45
Am Keplerplatz soll ein 25-Jähriger zunächst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit ...
Am Keplerplatz soll ein 25-Jähriger zunächst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einem Messer verletzt worden sein. (Archivbild)(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit am Wiener Keplerplatz ist am Donnerstag eskaliert. Ein 25-jähriger Mann suchte kurz nach dem Vorfall die Polizeiinspektion Keplergasse auf, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Angaben soll ihn ein Unbekannter zunächst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt haben.

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Besonders brisant: Die Tat ereignete sich in einer Waffenverbotszone. Der 25-Jährige hatte den mutmaßlichen Angreifer kurz nach der Attacke noch mit seinem Handy gefilmt. Mit diesen Aufnahmen machten sich die Polizisten umgehend auf die Suche – und konnten den Verdächtigen tatsächlich in der Nähe antreffen.

Klappmesser in Grünfläche geworfen
Als der 21-Jährige die Beamten erblickte, warf er einen Gegenstand in eine nahegelegene Grünfläche. Die Polizisten fanden dort ein Klappmesser und stellten es sicher.

Verdächtiger vorläufig festgenommen
Der Verdächtige wurde zur Einvernahme in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort soll der Mann zunehmend aggressiv und aufbrausend geworden sein. Schließlich soll er sogar versucht haben, die Beamten mit Tritten zu attackieren. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge Suchtmittel. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte schließlich in eine Justizanstalt gebracht.

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