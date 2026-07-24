Schiff kracht in Schleuse: Hinweise auf Ursache

Für die rund 200 Menschen an Bord endete die dramatische Nacht trotz der enormen Zerstörung am Schiff glücklicherweise glimpflich. Die Passagiere, vor allem Österreicher und Deutsche, dürften durch die Erschütterung gestürzt sein.14 Passagiere wurden leicht verletzt, sechs von ihnen mussten zur weiteren Behandlung ins Donauspital gebracht werden. Schwerverletzte gab es nicht.