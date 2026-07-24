Lift defekt – Techniker kam erst drei Tage später

Genossenschaft weiß über betagte und gehbehinderte Mieter Bescheid

Obwohl die Genossenschaft von zumindest einem schwerbehinderten Bewohner wusste – erst heuer wurde für einen Bewohner ein Treppenlift genehmigt –, sei tagelang nichts passiert. „Wir haben immer wieder angerufen, wurden aber nur vertröstet“, schildert Anita K. Sie kann sich daran erinnern, dass es früher normal war, dass, wenn der Aufzug am Wochenende defekt war, jemand von der Servicefirma vorbeikam. Sie befürchtet, dass der Vertrag ohne Wissen der Hausbewohner einfach geändert wurde.