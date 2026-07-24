Wie Konzerne in die „KI-Entlassungsfalle“ tappen

Künstliche Intelligenz soll Unternehmen effizienter machen. Doch was passiert, wenn sie so viele Arbeitsplätze ersetzt, dass am Ende die Kunden fehlen? Genau vor diesem Dilemma warnen Ökonomen – und sehen darin ein Risiko, das letztlich uns alle betreffen könnte.
Die Angst, dass Maschinen uns die Jobs wegnehmen, geht seit der Industriellen Revolution um. Bisher ging das Ganze aber stets glimpflich aus: Was der Automatisierung zum Opfer fiel, wurde durch neue Aufgaben und Berufsfelder kompensiert. Doch Künstliche Intelligenz hat die Dynamik verändert: Jobs verschwinden derzeit schneller als neue nachkommen. Unter den Folgen leiden aktuell vor allem Berufseinsteiger. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge bereitet KI mehr als 70 Prozent der zwischen 1997 und 2012 geborenen „Generation Z“ Sorgen oder ruft Unmut hervor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.