Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?

Keine Flüchtlinge in Seenot erkennbar

Auf einem schwarzen Schnellboot sitzen Menschen mit Rettungswesten – dicht an dicht gedrängt. Fünf der Männer tragen Masken. Auf dem Überwachungsvideo ist kurze Zeit später klar zu sehen, wie von der Sea-Watch aus ein Schlauchboot startet und auf das Schnellboot zusteuert. Die Bilder zeigen weder Menschen im Wasser noch ein sinkendes Boot noch erkennbare Panik. Eine spontane Rettungsaktion – wie später von Sea-Watch behauptet – ist nicht zu erkennen.