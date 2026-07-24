Trockenheit: Die Donau als neue Straße von Hormuz

Schlamm und Sandbänke, wo sonst Wellen mehr oder weniger sanft an die Ufer der Wachau klatschen. Dieses Bild bot sich jüngst – wie berichtet – bei einem „Krone“-Lokalaugenschein mit der Zille für Infrastrukturminister Peter Hanke und Landesvize Stephan Pernkopf. Und tatsächlich: Wo sich sonst majestätisch Schiffe ihren Weg durch Europas zweitlängsten Strom bahnen, wird das Fahrwasser zunehmend enger.