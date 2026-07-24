Milow verrät: Diese drei Dinge müssen mit auf Tour

„Ayo Technology“, „You Don’t Know“ – das sind einige der Hits, mit denen Sänger Milow bekannt wurde. Nun hat er einen neuen Song, nämlich „Forever Young“ mit DJ Licious. Woher er seine Inspiration nimmt, welcher Song ihm persönlich viel bedeutet und welche Dinge auf Tour unverzichtbar für ihn sind? Stefana Madjarov hat bei „Krone zu Mittag“ nachgefragt.